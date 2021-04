Grâce à cette exposition à Ploegsteert, découvrez le rôle des infirmières belges et les moyens médicaux utilisés à l’époque de la première guerre

Grâce à cette exposition à Ploegsteert, découvrez le rôle des infirmières belges et les... « HEALING – VERTUS CURATIVES – LES INFIRMIERES BELGES » est une exposition sur la médecine en 14-18, sur les infirmières belges au centre d’interprétation « Plugstreet 14-18 experience ». Thomas Leridez a demandé à Evelyne Verstraete de présenter l’exposition : « Dans cette exposition, vous pourrez découvrir le rôle des infirmières belges et les moyens médicaux utilisés à l’époque du premier conflit mondial. Il y a également un complément d’information qui sera proposé sur la région de Comines France et de Ploegsteert ainsi qu’un comparatif entre la situation de la pandémie actuelle et les ravages de la grippe espagnole. Pendant la guerre, il y a au moins 800 infirmières de guerre diplômés belges qui sont actives. Dans les hôpitaux elles sont confrontées à des dures réalités. Elles doivent apprendre à faire face à de nouvelles techniques médicales. Elle doivent soigner les blessés, l’ambiance n’étant pas toujours optimales parmi le personnel, il y a des tensions entre les volontaires féminines. » L’exposition « HEALING – VERTUS CURATIVES – LES INFIRMIERES BELGES » est visible jusqu’au 9 mai au centre d’interprétation « Plugstreet 14-18 experience » à Ploegsteert. Infos et réservations : www.plugstreet1418.be