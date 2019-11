Gospel For Life revient ce dimanche à Tournai - Hainaut matin - 21/11/2019 Cette année pour leur spectacle solidaire, les bénéfices seront reversé à l'association du Père Damien Au programme 180 choristes qui vont pour cette édition 2019 s'attaquer à un monument, les Beatles. Cedric Monnoye, directeur général de l'asbl Gospel for Life, on adapte facilement le répertoire des Beatles en mode gospel ? 6 morceaux des Beatles vont être joués accompagnés d'autres standard de la chanson. C'est ce dimanche à 18h00 à l'Eglise St Jacques de Tournai. Plus d’infos : gfl.topdutop.be Sachez que Gospel for Life donnera également une représentation à Mons le 08 décembre à 18h