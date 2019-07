Gagnez votre poids en bière ! - hainaut matin - 15/07/2019 Pour remporter ce cadeau alléchant, il faut se rendre à Enghien, goûter et apprécier la Double Enghien, célèbre bière de la cité d’Arenberg, défendue, promue et vantée par sa confrérie éponyme. Tout le monde peut y participer ! Le concours n’est pas réservé exclusivement aux habitants de la ville. Concrètement, vous avez jusqu’au 21 septembre pour tester une Double dans les 14 cafés de la ville (pas le même jour !). Les cafetiers vous poseront une question et apposeront un cachet sur la carte " rallye " remise gratuitement lors de votre première dégustation. Une fois la carte complète, vous l’envoyer à la Confrérie de la Double. Le 21 septembre, vous serez peut-être élu " Titje de l’année ", le Titje étant le parfait enghiennois. Votre cadeau : le titre honorifique, une participation à un chapitre de la confrérie, présence en tant que membre d’honneur lors de la procession de la ville fin juin et … votre poids en bière !