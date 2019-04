Floralies de Quiévrain dès ce vendredi et tout le week-end - Hainaut matin - 25/04/2019 Le marché aux fleurs existe depuis près de 50 ans Le programme va être chargé dès vendredi à Quiévrain. Festival de musique vendredi dès 18h30 Samedi, balade gourmande pour découvrir les commençants locaux et aussi ateliers floraux. Dimanche marché aux fleurs dès 7h, avec espace conseils sur le jardin et cortège de vélos fleuris. Plus d'infos sur la page facebook : Floralies de Quiévrain