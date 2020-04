Fête des Secrétaires : Chef, vous n’auriez pas oublié quelque chose aujourd’hui ? -... Journée spéciale pour celles et ceux qui secondent au quotidien des directeurs, patrons d’entreprises, chefs de service, … Ce 16 avril, troisième jeudi du mois, c’est la journée des secrétaires. Véronique, secrétaire de direction au Centre Hospitalier de Mouscron, pense qu’une fois encore, malgré le confinement, on ne va pas l’oublier : « cela fait exactement trente ans que je suis fêtée le troisième jeudi du mois d’avril. Pour ma fête, je reçois toujours un très beau bouquet de fleurs et quelques petites attentions particulières ». Comme beaucoup de ses collègues, Véronique évoque la distanciation sociale et les mesures de sécurité à appliquer sans relâche comme principale difficulté du moment dans le métier. « Nos médecins et infirmières sont au front pour combattre le virus ». La fonction requiert de la rigueur et de l’adaptation instantanées pour faire face à une situation singulière et seconder au mieux son supérieur hiérarchique : « c’est un métier assez stressant et prenant parce qu’il faut toujours être disponible ». Le sourire et l’accueil font aussi partie des principales qualités requises pour le métier, riche en contacts et en tâches variées : « le matin, je ne sais jamais de quoi ma journée sera composée. Il y a toujours des imprévus à gérer ». Si c’était à refaire, Véronique ne modifierait en rien à son carnet de bord professionnel. « C’est un peu par hasard que je suis devenue secrétaire. Je pense que j’ai déjà fait une belle carrière et j’aime vraiment bien mon métier ». La fête des secrétaires est née en 1951 aux Etats-Unis pour pallier à une pénurie nationale en personnel de bureau qualifié. A tous les secrétaires qui nous lisent, bonne fête ! Au besoin, n’hésitez pas à déposer l’article sur le bureau de votre patron ou patronne !