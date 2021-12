Faut-il vraiment ramasser les feuilles tombées sur l’herbe ? - Hainaut matin - 13/12/2021 Peut-on laisser les feuilles joncher les pelouses, ces feuilles qui se décomposent aisément pour former un terreau de qualité dans nos bas à compostages ? Le cycle de la nature serait-il aussi logique que nous pouvons l’imaginer ? Nous avons posé la question à Martin Seghers, jeune jardinier paysagiste qui œuvre dans les régions de Silly et Enghien notamment. Sa réponse est catégorique et sans appel : « Oui, il faut les ramasser ». Le cycle de la nature ne serait-il donc pas aussi logique que nous pourrions l’imaginer ! Les feuilles formant un manteau hermétique étouffent le gazon laissant apparaitre les tâches sur la pelouse par conséquent nettement moins élégante et régulière. « C’est comme lorsque quelqu’un est pris sans une avalanche. Sous la neige, il ne pourra pas respirer ». Par contre, les feuilles mortes seront un excellent engrais pour les parterres sans écorces. Celles et ceux qui disposent d’une tondeuse à mulching, technique de tonte sans ramassage, peuvent utiliser leur machine pour broyer les feuilles.