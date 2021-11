Faites comme Thiensy et Jordan, inscrivez-vous aux 12 défis Viva for Life ! - Hainaut matin -... Les 12 défis, c’est quoi ? Les 12 défis Viva for Life, c’est avant tout une façon originale, ludique et accessible à tous de se mobiliser pour l’opération ! 17 personnalités RTBF se sont rassemblées pour vous concocter 12 défis à réaliser en solo ou en équipe, via votre smartphone. Les animateurs et animatrices se sont creusé les méninges pour vous proposer des challenges aussi drôles que surprenants. Chorégraphie, chant, réflexion, gage… Collectez 200 euros et accédez aux défis surprises qu’ils vous ont réservés. Thiensy et Jordan ont déjà collecté 240 euros auprès de leurs amis, de la famille,… et ils ne vont pas s’arrêter là. Pour eux l’avantage c’est que l’entièreté de la somme récoltée sera reversée à Viva for Life et qu’il n’y a eu aucun frais à avancer pour participer aux 12 défis de Viva for life. Pour vous inscrire, c'est facile et "En 5 minutes on était inscrits" : vivaforlife.be