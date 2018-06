Faisons un tour dans l'atelier de sculpture sur bois !

Une tête de cheval, un buste, une main, un personnage de dessin animé, un damier, … Leur imagination n’a pas de limite.

Ils façonnent un bloc de bois brut selon leurs inspirations, leurs passions. Ces artisans artistes, sculpteurs amateurs ont appris ensemble sur le tas à sculpter le bois dans leur atelier du samedi matin. Certaines sculptures sont le fruit de plusieurs mois de travail, d’attention et de dextérité.

A voir leurs réalisations, on se dit qu’au départ, il faut un bagage artistique ou des talents innés pour la sculpture et le dessin. " Pas du tout " nous dit Roland …, le responsable de l’atelier. Donnez à un enfant une feuille de papier, des crayons et de la pâte à modeler. Il façonnera de merveilleuses choses avec la terre alors qu’il ne saura peut-être pas bien dessiner. La troisième dimension offre beaucoup plus de possibilités d’expression et de facilités ".

Pas besoin de formation au préalable ni d’appareillage spécifique. Les outils sont à disposition des sculpteurs. On vous fournira aussi le bois.

La cotisation est de 90 €, soit 7 € par samedi. L’atelier a lieu chaque semaine sauf les jours fériés. " la cotisation comprend aussi le café et les biscuits " nous dit le responsable de l’atelier. Le premier mois est gratuit pour une immersion avant un engagement.

Rue des Frères Gabreau à Flobecq – 0477/ 49 59 26

La sculpture sur bois est très ancienne. Comme la matière ne résiste pas au temps, il ne reste aucune trace de ses origines.