Fac : Portes ouvertes virtuelles plus vraies que natures ce jeudi - 15/04/2020 Une salle d’attente, des stands d’accueil, des informateurs qui répondront aux questions des étudiants, … ce jeudi, les portes ouvertes à la Faculté des Sciences seront aussi réelles que virtuelles. D’ici quelques semaines, les étudiants de fin de secondaires seront face à un choix majeur et déterminant pour leur vie future. Sans doute ont-ils pléthore de questions à poser sur la teneur des cours, l’organisation de la semaine, du travail et de l’université en général. Ont-ils tout en main pour envisager une carrière scientifique ? La Faculté des Sciences de l’UMons, Université de Mons, organise ce jeudi 16 avril entre 15h45 et 19h des rencontres entre étudiants et informateurs. « C’est une séance d’information individuelle ou éventuellement en petit groupe » explique Christian Michaux, Doyen de la Faculté des Sciences. « Par exemple, un informateur peut prendre en charge deux ou trois étudiants intéressés par les études en chimie ». « Ce sera exactement comme si cela se déroulait dans les locaux de l’université ». Dans une grande salle, différents stands attendent les candidats suivant les formations « un peu comme un Salon Siep à plus petite échelle, salon d’études et de formations » précise le Doyen. Avant de poser leurs questions aux informateurs, les étudiants patientent dans une salle d’attente virtuelle pour l’occasion avant d’être amenés dans une autre pièce dans laquelle une secrétaire les accueille. Les étudiants lui communiquent leurs attentes avant d’être dirigés virtuellement vers le bon informateur. Des essais très concluants ont été réalisés au préalable avec des membres de la faculté afin que tout se déroule au mieux ce jeudi. Candidats intéressés, rendez-vous demain entre 15h45 et 19h sur https://zoom.us/j/295740018?pwd=M3JIcUJFWWRYRzRpTG9VK2dFb2VXUT09 Deux pages d'information :https://web.umons.ac.be/fs/fr/evenements/e-jpo-journee-portes-ouvertes-a-la-faculte-des-sciences/ et https://www.facebook.com/groups/2711970029036926 où on peut trouver notamment des photos et visites virtuelles des locaux mais également le lien vers la soirée portes ouvertes.