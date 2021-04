Exposition en bulle d’art à voir à Ath jusqu’au 19 juin - Hainaut matin - 27/04/2021 Une exposition rétrospective à voir en bulle, bulle d’art. Carine Bresse a demandé à Éloïse Blyau, la responsable des expositions à la Maison Culturelle d’Ath, que va-t-on voir dans l’exposition ? « Dans cette exposition, on va voir de la peinture, des sculptures d’assez grandes tailles même, de la gravure, de la vidéo, des œuvres qui touchent, qui perturbent, qui font du bien. Ce sont principalement des artistes hennuyers. » Pourquoi cette exposition, pour marquer les 20 ans ou peut-être aussi pour pallier à des événements qui ont un peu disparus en ce moment ? « Il y a l’histoire des 20 ans mais c’est quand même l’idée de se rapprocher de notre public et de pouvoir pallier effectivement à la situation actuelle et puis c’est une exposition qui fait du bien. Les visiteurs qui viennent ont le sourire aux lèvres et sont tellement contents de pouvoir se rapprocher un peu de la culture. Pendant la visite, il y a même accès à notre salle de spectacle qui permet de découvrir une œuvre sur scène et là on a beaucoup d’émotions quand les gens peuvent à nouveau rentrer dans la salle de spectacle. Tout ça se fait en bulle d’art avec la bulle familiale ou la petite bulle d’amis. » L’exposition est gratuite mais vous devez réserver via le site de la Maison Culturelle d’Ath : mcath.be