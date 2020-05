Evénements publics : comment vous accueillir ? Avez-vous idées ?

Evénements publics : comment vous accueillir ? Avez-vous des idées ? - 07/05/2020 Accueil du public pour des manifestations culturelles et sportives : avez-vous des idées ? Avez-vous des idées pour que l’on puisse à nouveau participer à différentes manifestations en extérieur ou en intérieur ? Comme on le devine aisément, le retour à la normal pour les manifestations culturelles sportives et récréatives fera tant le bonheur des organisateurs que des publics ! Ce retour à la normale, « comme avant », dans les plus brefs délais, ne sera pas possible prochainement pour les événements que nous affectionnons tant. Pour faire face, les organisateurs redoublent d’imagination et d’ingéniosité pour booster leur créativité et mettre en place des événements « nouvelle génération » post covid 19. Sans doute avez-vous, vous aussi de bonnes idées et de bonnes suggestions à leur soumettre. Un groupe d’amis organisateurs d’événements, viennent de mettre en ligne une plate-forme d’échanges afin de partager les bonnes idées de chacun dans différents domaines et avoir une vision transversale des problèmes inhérents et communs à diverses organisations. www.bceec.be pour Belgium’s Culture & Events Exit Contribution. Même si la plate-forme concerne essentiellement les gestionnaires et organisateurs d’événements, les idées du public sont bien évidemment les bienvenues. « On a réglé le problème déambulatoire parce que c’était le plus facile à gérer donc les musées vont pouvoir rouvrir le 18 mai. Quid des spectacles, de théâtre, des défilés de mode… » s’interroge Pierre-André Itin, l’un des initiateurs du projet citoyen. « L’objectif est de revenir à une série d’activités divertissantes : aller au théâtre, assister à un match de basket, à un cocktail ou à l’émission télévisée en public, … » On s’inscrit, on s’identifie, on répond à des critères avant d’émettre et échanger ses idées. L’événementiel en difficulté Les artistes, organisateurs d’événements, sonorisateurs, … se bougent pour sauver leur emploi. Certains sont désormais sans contrat avec peu de perspective pour l’avenir alors qu’ils ont des loyers à payer, des familles à nourrir, des enfants à éduquer et des factures à honorer. Leur sollicitation citoyenne est aussi le reflet d’une inquiétude justifiée pour le avenir. Conscients que les événements devront être réinventés, ils espèrent réunir des forces et des idées pour très vite nous retrouver !