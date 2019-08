Euro-Toques... de la frite de qualité au resto étoilé ! - hainaut matin - 27/08/2019 Ils luttent contre la malbouffe et oeuvrent chez nous et au-delà de nos frontières pour défendre le bien-manger. Les Euro-Toqués se réunissent régulièrement, notamment à Mouscron, pour défendre les bons produits. L’association réunit des restaurateurs, traiteurs, friteurs, producteurs. Comment fonctionne le groupement ? Comment le rejoindre, suggérer des produits à défendre et découvrir de bonnes recettes ? La réponse de Christophe Bart, traiteur, patron de la Blommerie à Mouscron et vice-président d’Euro-Toques Belgique. www.eurotoques.be Il y a aussi de bonnes recettes sur le site.