Etes-vous prêt pour une partie de karting en réalité augmentée ? Reprise des parties aujourd'hui à Dottignies

Etes-vous prêt pour une partie de karting en réalité augmentée ? Reprise des parties... C’est le retour dans les centres attractifs couverts comme au BattleKart à Dottignies près de Mouscron. BattleKart, c’est à la fois du karting électrique et un grand jeu virtuel. Les ados, les adultes adorent. Et donc, BattleKart a manqué à ses adeptes pendant trois mois. BattleKart c'est défier vos adversaires grâce à votre bon coup de volant et à coup… de missiles ? BattleRace, c’est la conversion grandeur nature de jeux vidéo comme Crash Team Racing®, MarioKart®… Carine Bresse a demandé à Sébastien Millecam, concepteur du BattleKart, si il était prêt pour la réouverture aujourd’hui ? Il est prêt à rouvrir. Il a profité de ses près de 3 mois de fermeture pour faire énormément de changements. Réouverture en respectant des mesures sanitaires évidemment. Est-ce contraignant pour lui ? Le centre a subi ce week-end une désinfection complète. Le bar était déjà assez grand mis il a été aménagé avec les 1.50 m de distance entre les tables en enlevant certains jeux de café. L’espace karting est spacieux. Il faut juste plus de personnel pour assurer le nettoyage. Financièrement, a-t-il surmonté cette crise ? Sébastien avoue à Carine qu’au niveau trésorerie cela lui a fait très mal. Il avait des économies en vue d’ouvrir d’autres centres… il faudra patienter un peu. « Heureusement que cela ne s’est pas produit il y a 5 ans au moment de l’ouverture », ici il avait un peu plus les reins solides et cela lui a permis de surmonter cette crise. Les adeptes reviendront ou au contraire ils seront plus frileux ? Ils reviendront, l’envie de faire une partie sera plus forte. Déjà lui ainsi que le personnel a envie de rejouer. Ils sont d’ailleurs impatients. BattleKart, c’est à Dottignies, près de Mouscron, Rue du Valemprez, 20 A. 20 € par quart d’heure, avec des prix dégressifs. mouscron.battlekart.com