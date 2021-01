Et si vous participiez à la naissance d'une coopérative à Enghien ?

Un nouveau projet voit le jour entre Silly et Enghien, à Labliau. Un endroit où des producteurs vont se réunir pour développer leur projet, il y aura aussi des artisans et tous partageront les infrastructures. Ca va d'appeler "Ma ferme".

Carine Bresse a demandé à Stéphan De Brabandere, un des responsables du projet "Ma ferme", avant de parler des synergies, il y aura des produits locaux, comme quoi par exemple ?

"Par exemple, on y trouvera une champignonnière, on y trouvera à côté une micro-brasserie dans un des bâtiments mais aussi à l'extérieur plus d'un hectare de maraîchage.

Entres eux par exemple, ils ont tous besoin d'une grande chambre froide, là c'est un énorme avantage pour eux tous puisqu'ils vont pouvoir faire ça tous ensemble avec bien sur les économies que cela peut représenter.

Pour le public c'est aussi génial parce que ça permet de venir sur un lieu où on trouvera toute une multitude d'activités professionnelles. On pourra non seulement les découvrir mais aussi bien sur passer auprès du magasin qui regroupera l'ensemble de ses produits et même y investir puisque c'est une coopérative.

On a une promesse de vente de ce site le 31 janvier et on doit rassembler 1,5 millions d'euros d'ici là. C'est assez magique, on a déjà plus de 300 coopérateurs qui ont investi pour près de 700 000 euros, c'est génial, c'est super bien parti."