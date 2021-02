Et c'est reparti pour une réunion " matinale " sur l'Hippodrome de Wallonie - Hainaut matin -... Réunion de trot avec ouverture des opérations à 9h20 5 courses Premium à suivre en direct sur www.hippodromedewallonie.be 1ère course HILDA MARIA reste sur deux victoires en battant quelques concurrentes qu'elle retrouve ici. Avant d'avoir été battue à Argentan, HOPEFUL LADY s'est imposée avec de la marge sur ce tracé. HAVANA a terminé troisième au Croisé Laroche pour sa dernière sortie, voilà une info intéressante. HAIL STORM possède également des moyens. 2ème course MAGOTS DES RABOTS à bien fait récemment mais son numéro 9 est un sérieux handicap. On lui préférera MISTER CHIP qui vient de s'imposer. MAYFLOWER E a battu NEYMAR le 12 janvier dernier. GOLDEN DE JANA et NEVER LOST EV viendront ensuite. 3èmre course FLEVO RENKA sera l'épouvantail de la course. Il vient de battre aisément GINKO DE LA VALLÉE (deuxième), FANGIO DE KARMEL (troisième) et EZECHIAS (quatrième). FLASH DE DUFFEL sera malgré tout l'opposant numéro un à notre favori. 4ème course La victoire devrait se jouer entre le régulier LOUIS VICTORY, le délicat FLASH DU CONDROZ qui possède des moyens et FORTUNA DE JANA qui reste sur deux victoires à Kuurne. FARMONY DE JUPILLE tentera de confirmer son récent succès. FAVIAN D'HARCHIES vaut mieux que ses dernières courses. KUINSY FD est également à suivre. 5ème course KYRAL D'ERPION, MYRTHE DES BOIS, MELTING POT et MISTER VALENTINE affichent tous les quatre une forme optimale. Question d'impression pour les départager.