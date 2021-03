Est-il prof ou élève, le robot de l’Ecole Communale de Naast près de Soignies ? - Hainaut... C’est une nouveauté. Et comme vous le devinerez aisément, cela plaît aux enfants. Carne Bresse a demandé à Samantha Delhaye, directrice de l'école, pourquoi avoir fait ce choix ? « En fait, tout simplement pour aborder les notions en mathématiques d’une manière différente. Donc en fait, les enfants vont pouvoir dans un premier temps monter les robots et puis atteindre des objectifs à l’aide justement de ce petit robot via l’encodage numérique. C’est très motivant pour les enfants parce qu’ils apprennent par le jeu, par la manipulation, par l’essai erreur, c’est très riche au niveau des apprentissages et c’est très motivant. On développe aussi chez l’enfant l’esprit de collaboration, tout simplement travailler ensemble pour atteindre un même objectif et c’est vrai que ce sont des compétences indispensables pour devenir un citoyen responsable du 21ème siècle. » Apprentissage diversifié très actif, c’est vraiment un point d’honneur dans l’école ? « Exactement. On différencie vraiment tous nos apprentissages et c’est ça vraiment qui donne tout son sens pour les enfants et surtout pour les enseignants. »