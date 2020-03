Est-ce le bon moment de semer vos tomates ? - Hainaut matin - 30/03/2020 Vous avez gardé des graines de tomates goûteuses que vous avez découvertes l’an dernier et vous vous demandez quand les planter pour en récolter à profusion cet été ? C’est maintenant qu’il faut le faire ! « En Belgique, on ne cultive pas les tomates en pleine terre avant les saints de glace, du 11 au 15 mai prochain. Jusqu’à cette période, on peut encore avoir des gelées » nous explique Silvio, un jardinier amateur connaisseur ! Avant cela, pour patienter, il faut semer les graines qui donneront naissances aux plants. Les graines ont besoin de six semaines en moyenne pour se développer avant d’être repiquées en pleine terre. Faites le compte, c’est le moment de semer les tomates, concombre, poivrons, melon, courges, courgettes, fleurs … En serre ou dans un petit de la maison Pour celles et ceux qui disposent d’une serre, l’emplacement ne se pose pas. Pour les autres, réservez à vos semis un petit coin de la maison à l’abris mais pas surchauffé. Des légumes sur les balcons N’hésitez pas à planter des salades, du persil, des tomates, fraises et courgettes en pots. Pour autant que vous les soignez un peu plus qu’en pleine terre, les légumes pousseront et agrémenterons vos terrasses et balcons en harmonie avec les fleurs et les arbustes.