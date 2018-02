En cette fin d’après-midi 9 courses pour les trotteurs sur l'Hippodrome de Wallonie

9 COURSES AU TROT 16H15 Cheval du jour : 708 ULTRAS AS Outsider du jour : 504 FIDELITY RHYTHM

1ère course

ELODIE D'HUSDINE a débuté dans un autre lot et sera confiée à Jos. KOFFEECAKE CORNER débute à Mons tout comme KISS DU CAILLOU qui sont en forme. ESTEBAN DIESCHOOT effectue une grosse rentrée après avoir montré quelques moyens. EVITA CROWN avait remporté deux courses à Kuurne l'an dernier. HALLUCINATION peut profiter de son bon numéro de départ. KATALAYA TRAFO est très régulière. JESSIE D'ESCAUT débute et CHAMPION DE TONGRES vient de gagner à Kuurne ..

pronos : 10-7-6-9-3

2ème course

Kuurne arrive bientôt pour certains d'entre-eux. ATTILA D'YVES n'est pas mal placé derrière la voiture. BAILEY DE WATOU avait gagné deux fois à Mons en 2015. BABY DE LAHAYE revient en forme. Petite rentrée pour AQUITO DE JUPILLES. BINIOU DU BEUVRON vient de devancer COBRA. DONNA DE KARMEL est l'une des plus riches de la course. VINCE THE SURVIVOR dépend d'un tandem redoutable.

pronos : 5-1-2-8-4

3ème course

GENERAL LEE et GINA BROS représentent la Hollande. HAPPY OCCAGNES semble néanmoins capable de l'emporter. KEY MOM sera confiée à N. Roussel. JANA DE BRUCOM, FINE BOKO et IRON YANKEE partent au premier rang et restent sur de bons résultats. Au deuxième rang, retenons encore : ELTON TRAFO, DANDY FELLOW et JUST IN TIME E.

pronos : 4-1-12-5-7

4ème course

VOYAGE D'AMOUR est une jument très sérieuse. JAY CAF EV sera très dangereux s'il ne faute pas. JUNGLE sera D4. DICKSON JASMA se révèle peu à peu. EDE TOSCANA revient à Mons. DOUCEUR IMPERIALE se place parfois. IL DIABLO REYSHOF peut profiter de sa tenue. JOLIE SLIPPER tente plus long.

pronos : 1-4-5-10-3

5ème course

EAGLE B BUTCHER sera D4 et vient de devancer FIDELITY RHYTHM (dont c'était la course de rentrée). DON QUICHOTE est extra pour l'instant. ENZO TRAFO et VELIN DU ROC sont en forme également. SUNSHINE KRONOS peut faire un truc. GREENSPAN, FREEWAY FORTUNA se placent régulièrement depuis un moment. CJ'S PHOTO vieillit un peu.

pronops : 3-4-5-2-1

6ème course

EVER FOR EVER WS et FEMKE SCHERMER peuvent s'en sortir face à BROOKLYN MEMORY qui n'est pas déferrée ce soir. CLASSELLA THICEMA avait séduit pour ses débuts. IMUSCLE VRIJTHOUT rentre après 1 an d'absence. CHERIE DES RACQUES vient de terminer 3ème. FINOU DE CRESSY, ALEZAN ROSE vont se plaire sur ce parcours réduit de 1750 mètres. CHEROKEE DE SAANE est le moins rapide mais l'un des mieux engagé aux gains.

pronos : 8-9-7-4-2

7ème course

ULTRAS AS aura à faire à JR DIESCHOOT. Au niveau des gains : DANSEUSE INDIENNE, FIGHT FOR POLLY et DEMPSEY DONON sont bien placés derrière la voiture. COMME IL FAUT sera D4. GOLDY VIVANT possède un bon record et court toujours bien. ELROY BOKO tentera de surprendre.

pronos : 8-5-7-3-2

8ème course

JOY RIDER DE YH a retrouvé goût au succès. UCALAYI BI est sur son parcours préféré. GALILEE vient de terminer deuxième. CASANOVA DE RICO (un peu décevant la dernière fois) court souvent et reste très régulier. ITOKI DU LOMBART, DE FACTO et CURKO tenteront de surprendre.

pronos : 7-4-5-6-2

9ème course

GOODBYE DU MOT vient de battre FLEUR CANTHIS (excellente pour une 2ème course de rentrée après plus de deux ans d'absence) et BASIC IDEF (4ème). PROUD OF MY FACE quant à elle vient de battre COUCOU MON NEVEU. A BORD D'ISQUES semble (à priori) détenir une chance secondaire.

pronos : 3-2-7-5-1

