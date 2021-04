Elle devait avoir lieu hier et c’est finalement tout à l’heure que les amateurs de galop seront comblés par une réunion de 7 courses à l'Hippodrome de Wallonie

Elle devait avoir lieu hier et c’est finalement tout à l’heure que les amateurs de galop... Départ de la 1ère à 10h20 Programme à suivre en streaming sur www.hippodromedewallonie.be 1ère course BOLT PHANTOM revient sur une piste qui lui réussit bien. Il avait d'ailleurs devancé RAGSTONE VIEW au mois de décembre dans un lot très correct. MAYNE (entraînement Von Der Recke) pourrait bien ouvrir son palmarès. RASHEEQ vaut mieux que sa dernière apparition. 2ème course BLUE TANGO court de façon très rapprochée après sa sixième place de lundi au Croisé-Laroche, mais avec William Mongil, il s'est déjà imposé à Mons. NILSON tient la grande forme. ROZANNE vaut mieux que ses dernières sorties. HIGH DRAW cherche sa course depuis pas mal de temps. 3ème course CAMPIONE a bien fini la dernière fois en devançant notamment AUTUMN TONIC. Le 18 mars, PEAKY BLYNDER s'imposait devant CADEROUSSE (deuxième), SNOWDROP (troisième), ZINDAI (quatrième) et VAPORETTO CAPRI (cinquième), ces cinq-là se tenant en un peu plus d'une longueur. Course ouverte donc que cette 3ème 4ème course Même s'il vient de décevoir en Allemagne, SRI LA FRIME a remporté ses quatre dernières courses disputées à Mons. Toutefois, FIRST CONDÉ a une réussite tout aussi flagrante sur cette piste. Des chevaux comme SHADOW CHASER, ALARIS, LOG IN, LURO et TIK THE BOX peuvent briller dans un bon jour. 5ème course DORMIO va tenter de doubler la mise, lui qui vient de devancer facilement SHISO. RAINMAKER reste sur plusieurs bonnes courses en Allemagne. EXPEDIATE a une chance sur sa meilleure valeur. 6ème course Régulière, ROMANTIC ANGEL sera encore une base. Toutefois, GUNNA BEDUN, encore bien placé au poids, vient de gagner sur ce tracé. MUNAZAN, COACH PARTY et QUIET WORD sont des valeurs sûres sur ce parcours. 7ème course Une nouvelle fois, les pensionnaires de Madame Bernard, ASSAYEL et KING MONLAU, sont venus avec des ambitions. EL ZARKA D.A. sera encore dans le coup et il barre notons-le PICASSO T, qui a régulièrement terminé derrière lui.