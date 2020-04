Ecoutez Queen, Bohemian Rhapsody au carillon !

Ecoutez Queen, Bohemian Rasposy au carillon ! - 21/04/2020 Il devrait faire beau et le son du carillon va résonner dans toute la ville. Vendredi vers 20h, les Athois retrouveront un de leur point de repère à défauts des terrasses et de l’ambiance des beaux jours. Sous les commandes de Julien Govoorts et sous la supervision de Jean-Claude Molle, carillonneur titulaire, le carillon jouera ce que vous aimez pour le personnel médical. Le concept qui a remporté un franc succès a été étrenné le jour de Pâques à Mons. Pour élaborer le programme, il vous suffit de voter via ce formulaire avant ce mercredi 22 avril à 16h. Le vote est limité à un par personne. La tradition campanaire connaît à Ath une longue histoire. En 1486, le carillon de l'église Saint-Julien était déjà en activité. En 1817, suite à un violent incendie provoqué par la foudre, le carillon se taira durant plusieurs décennies. Il a fallu attendre 1953 avant que le carillon ne soit réinstallé. Actuellement celui-ci compte 49 cloches dont le poids atteint les 11 tonnes de bronze. Toutes les cloches sont reliées à un clavier de 4 octaves. En 2014, la culture et la musique du carillon en Belgique ont été reconnues en tant que "Meilleure pratique de sauvegarde du Patrimoine immatériel" de l’Unesco.