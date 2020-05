E-commerce : Formez-vous gratuitement de chez vous ! - 04/05/2020 Vous vous lancez dans l’e-commerce ? Vous voulez vous spécialiser dans les activités en ligne ? L’intercommunale Idéa au cœur du Hainaut et sa filiale La Maison de l’Entreprise organisent deux ateliers virtuels gratuits ce mardi 5 mai pour les commerçants désireux d’étendre leurs activités sur la toile. Bien que prévus préalablement, ces ateliers prennent encore plus de sens avec la crise liée au coronavirus. Les commerçants ont souffert pendant le confinement, contraints de fermer boutique : Plus aucune rentrée mais des charges à assumer. Certains ne survivront pas, d’autres se battent corps et âme pour redéployer leurs activités dans d’autres domaines, prometteurs pour l’avenir, dont l’e-commerce. Encore faut-il s’y connaître pour développer des activités à bon escient, en toute sécurité auprès d’un public cible par rapport à son commerce. Autant de données et rouages à maîtriser pour se distinguer sur la toile et attirer les intéressés. « Boutique de lingerie, magasin de produits de bouche, fleuriste, tous ces commerces peuvent être concernés par cette dynamique de lancer une activité de commerce en ligne » explique Emilie Zimbili, Responsable de la Communication de l’intercommunale Idea. Deux ateliers sont organisés ce mardi : « un premier pour choisir une plate-forme, se lancer et emboîter le pas dans les commerces en ligne et un deuxième atelier en fin de journée pour aller un peu plus loin et permettre aux commerçants qui sont déjà actifs en ligne de s’ouvrir sur le marché international et d’avoir toutes les réponses aux questions qu’il se pose en matière de TVA par exemple ». Ces ateliers virtuels sont accessibles gratuitement à tous ce 5 mai de 13h30 à 15h30 et de 16 heures à 18h. Un troisième est programmé le 11 mais de 11h à 12h30. Les infos et les inscriptions sur www.idea.be