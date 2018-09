Du galop ce lundi à l'Hippodrome de Wallonie

Programme de 6 courses au galop Départ de la 1ère à 11h10 cheval du jour : 501 ALAZEEZ outsider du jour : 210 T'CHOUPI TCHOP

1ère course

Conditionnel sur la distance de 1500 mètres. Le 22/06 sur ce parcours, CLASSIC RED (3ème) devançait INDICATIVE CHOICE, HONEY BLOSSOM et SOME NIGHTS. SHOOTINGTHE BREEZE rentre. EXPEDIATE, PARTY DANCER, LADY IN RED et TAJARROB sont à découvrir sur notre sol. Pas facile de faire un choix, à chacun son jockey, entraîneur préféré .... Voire les origines des différents candidats. Mais sans doute et surtout les bruits circulants dans les écuries et le betting.

pronos : 2-5-7-9-6

2ème course

STEPHILL vient de bien courir à Deauville. MONTE NAPOLEONE et AVE ERIA se valent sur leur rencontre du 8/6 sur ce parcours. CARA'S MUSE s'est bien défendu à Ostende. NILSON a réussit de très belle chose à Mons avant la trêve. FANCIFY est au top mais va-t-il aussi bien faire à Mons ? SAE LORANA termine souvent en tête des battus. T'CHOUPI CHOP peut surprendre à ce poids sur ce parcours qui lui plaît.

pronos : 1-3-4-5-10

3ème course

ZAKHAR STAR essaie plus long aujourd'hui. WALINA vient de remarquablement se défendre à Ostende. SALIMERA peut mieux faire à Mons. FORESTER reste capable de créer une surprise. SINADINOU, STATU QUO et ZARA SKY viennent de bien courir sur l'herbe mais STATU QUO s'en sort très bien aussi sur le sable. Les autres devraient plutôt viser une place.

pronos : 3-1-2-7-9

4ème course

Malgré son poids, TREASURE ISLAND devrait disputer la victoire. ARIZONA a gagné sur le parcours fin 2017. QUIZ EVOLUTION cherche un premier podium à Mons. RAPHAEL est à surveiller de près. OBIWAN s'est un peu reposé. GREELEYS LOVE a battu VIRTUAL GAME à Ostende. ZINGER bénéficie d'un poids léger. QUIVIRA préfère peut-être l'herbe. DYLANS VERSE fait bien Mons. WILSONS RUBY fera ce qu'il pourra comme d'habitude.

pronos : 9-1-7-11-3

5ème course

Course réservée aux pure-bred Arabian horses. L'écurie Al Maktoum présente : ALAZEEZ, RASAASY et NAISHAAN avec à priori une préférence nette pour le premier cité qui vient de terminer 3ème d'une Listed Race à Duindigt en devançant nettement EL ZARKA D.A., ce dernier venant de battre à Ostende ZIGGY D.A., KAO KAT MHF et SUMAN D.A. Ce dernier qui a déjà battu SPECIAL OA et BLITTERS PACO. BEUNE DE L'ARDUS était estimé par le passé. ZALABIYA vient de gagner en Hollande en battant nettement VIS DI GALLURA.

pronos : 1-4-11-6-14

6ème course

Course à réclamer pour clôturer ce début d'après-midi. Trois partants pour P. Peelman et trois partants pour l'entraînement Gernreich. Distance : 2850 mètres. BINT LINGARI est toujours maiden. RED RUBIN n'est peut-être pas encore au top. JAZZ WARRIOR ne peut que progresser. JUPITER revient en plat. YA HADE YE DELIL se défend souvent bien sur ce parcours. KIREM est une petite valeur. VERTICAL RHYTHM est susceptible de progrès. MY TRINGALING termine souvent en tête des battus.

pronos : 1-7-4-5-6

