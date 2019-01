Du beau monde pour les courses au trot cet après-midi à l'Hippodrome de Wallonie

8 courses au trot Début de la 1ère à 18h25

1ère course

DAISYMONEY RINGEAT vient encore de s'imposer et sera encore la jument à battre. ETOILE DE LAHAYE était loin d'être battue au moment de sa faute la dernière fois. DON'T STOP ME et DIANE D'IDEF se valent. EXPLORER QUEEN a fait un dernier kilomètre incroyable la dernière fois. DURANDAL peut dans un bon jour surprendre.

2ème course

JAMBORA aligne les bonnes sorties et trouve un engagement sur mesure pour s'imposer. KEELY QUEEN ER reste sur deux victoires mais trouve un lot un peu plus relevé. GEORDIE aime cette piste. KOLDING SIDNEY est régulier pour les places. DRINGEAT MAURITIUS et KIM SPITS peuvent amener de la côte.

3ème course

Incroyable duel entre GIOVANNI BIANCO et TUXEDO BI. Même si le premier cité part derrière, il peut devancer le Engwerda qui est pour l'occasion déferré des 4. S'ils font leur course, on luttera pour la troisième place avec ALI CLUB, VANITY LUIS et EAGLE B BUTCHER. Déferré des 4, AMI DU PRESSOIR trouve un bel engagement avec Jos.

4ème course

FAIRWAY DIESCHOOT vient de s'imposer avec la manière. Même s'il fait parti des moins riches, FINGALO a montré qu'il avait de la marge lors de sa dernière victoire. FJORD PAN a trouvé l'ouverture tout à la fin la dernière fois. FILOU DES CHASSES ne gagne pas mais fait toutes ses courses. FLYING MOKO et FANGIO DE KARMEL viendront ensuite.

5ème course

FONCEUSE DU BISTON vient de devancer FAVORITE GRIM de peu au terme d'un parcours sur mesure. La deuxième nommée peut prendre sa revanche. FARAH D'ATOM sera encore placée tout comme FÉE DU POMMEREUX. FALBA DU VIVIER débute mais dépend d'un entourage redoutable.

6ème course

KHATIRA MELODY et ECLAT DES ILES viennent de s'imposer. EDMON DU VIVIER vaut mieux que ses dernières sorties. RASPUTIN LG va encore se placer. Sage, DELSON DU MOULIN peut surprendre.

7ème course

LICKETYCLICK ne devrait pas en rester là d'autant que l'engagement est idéal. Sage, INSPECTOR BROS sera un adversaire de taille. Déferré des 4, ICEMAN peut confirmer sa récente bonne sortie. HECTOR TER BLEKTE est régulier mais doit partir en dehors. BANCO DE VER vaut mieux que ses dernières sorties.

8ème course

ULTRA TIVOLI vient de battre Zauni en Hollande et il sera très compliqué à battre ici. Notons toutefois que Hanna Huygens est associé à BUZZI SILD qui sera sans doute son principal adversaire. VICTORIOUS LORD, BEST DE VERRIÈRES, ARBELLA DU PARC et XCEED G.T. viseront la troisième place.

