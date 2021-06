Dour fête la musique ce samedi 19 juin - Hainaut matin - 16/06/2021 La musique à l’honneur et partout à Dour ce week-end pour la fête de la musique. Carine Bresse a demandé à Guillaume Delcourt, directeur du Centre Culturel et organisateur de la fête de la musique, si la fête de la musique aura lieu à des moments, à des endroits différents ? « Oui en effet. L’idée est de parcourir un peu le centre de Dour et donc nous aurons un concert plus percu, concert spectacle dans le parc du Belvédère, superbe site, vers 11h. A 14h, nous aurons une fanfare qui va déambuler dans toute la Grand Rue. L’idée évidemment, c’est d’avoir un petit clin d’œil solidaire envers le secteur économique et l’HoReCa puisqu’ils ont été logés à la même enseigne que nous ! On pourra danser, parce que sur la Grand-Place à 16h, on aura un concert spectacle des « Radio Paillettes » et donc nous avons organisé la jauge en fonction de pouvoir placer une jauge uniquement pour les enfants, parents non admis ! On termine par un concert cover bien électrique dans le jardin du Centre Culturel à 19h. » Réservations obligatoires via le site du Centre Culturel de Dour ou par téléphone au 065/761.847 Le concert sur la Grand-Place est gratuit, pour le Belvédère et le jardin du Centre Culturel c’est 5 € par concert. Plus d’infos et le programme en détail : www.centrecultureldour.be