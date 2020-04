Donner votre sang pour maintenant mais surtout pour la fin du confinement. Découvrez pourquoi ! -... Malgré le confinement, les collectes de sang ne sont pas suspendues. Chacun peut selon ses possibilités offrir de son temps et de son énergie personnelle pour les autres. « Les collectes se font sur rendez-vous pour respecter les mesures sanitaires et les distanciations sociales requises pour lutter contre l’épidémie de coronavirus » nous explique Nancy Ferroni, responsable de la Communication de la Croix-Rouge. Les prélèvements se font dans une absolue sécurité. Il n’y a donc aucun risque à faire un don de sang. Ce geste altruiste a toute son importance en ce moment : « on ne sait pas ce qu’il va se passer à la sortie du confinement. Nous n’avons aucune idée des besoins qu’auront les hôpitaux ». Beaucoup de patients ont en effet retardé un passage, une intervention à l’hôpital parce qu’ils ne voulaient prendre aucun risque, l’hôpital étant un milieu hostile à la propagation du virus. Beaucoup d’interventions non essentielles ont été postposées. « Peut-être qu’après, il y aura davantage de demandes » nous explique la porte-parole. Pour trouver un point de collecte de sang proche de chez vous : www.donneurdesang.be