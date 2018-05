Il fait beau, on jardine beaucoup ou on se balade dans les bois, en forêt. En Ardenne, on vous met en garde contre les morsures de tique. Si vous y allez, vous verrez des panneaux d’information.

Et chez nous, doit-on se méfier des tiques ? Tinne Lernout, médecin épidémiologiste sur tiquesnet.wiv-isp.be : " on peut aussi se faire piquer dans le jardin, en forêt ou dans les bois lors de promenade. On ne ressent rien lors de la morsure. Quand la tique reste accrochée un certain temps, elle va injecter de la salive et des éléments qui vont permettre de ne pas faire coaguler le sang, ce qui peut provoquer une réaction, des chatouillements par exemple ".

Lorsqu’on jardine ou lorsqu’on flâne en forêt, il est recommandé de porter des vêtements à longues manches et des chaussettes qui recouvrent le bas des pantalons, à la Tintin ! Avec des répulsifs contre les moustiques, c’est le seul moyen efficace de les repousser. Cela ne vous assure pas pour autant une protection totale.

Les répulsifs seront appliqués toutes les 2 à 3 h sans danger pour la santé.

Lors de la douche du soir, vérifiez qu’aucune tique ne vous ait attaqué. Elles aiment la chaleur et vous attaqueront surtout dans les plis de genoux, l’haine, les aisselles, le nombril et en bordure de cuir chevelu.

Que faire en cas de morsure ?

" Retirez la tique le plus rapidement possible avec une pince ou autres instruments adaptés vendus en pharmacie ".

Doit-on avoir peut de la maladie de Lime ?

En Belgique, 10 000 à 12 000 personnes consultent chaque année un médecin pour suspicion de maladie de Lime. Cela dit, la maladie se soigne relativement bien avec des antibiotiques.

Que tout cela ne vous empêche pas de profiter de moments de détente dans le jardin ou de balades dans les bois !