Direction Mouscron pour des activités concoctées pour les familles

Pour les vacances de Pâques, la Maison du tourisme de Mouscron vous propose plein d’activités.

Thomas Leridez a voulu en savoir plus auprès de Pauline Vanderbeke, directrice de la Maison du Tourisme, et lui a demandé vous proposez plein de choses covid Friendly ?

" Tout à fait, on est bien obligé de suivre les mesures mais ça nous a permis aussi de proposer de nouvelles choses aux visiteurs et pour les vacances de Pâques on propose différents jeux dont un Cluedo géant pour toute la famille à partir d’une dizaine d’années. Les personnes peuvent venir à le Maison du Tourisme et on leur explique qu’il va falloir retrouver le coupable, les victimes. C’est un jeu vraiment passionnant à réaliser avec toute la famille au centre-ville.

Il y a aussi des défis photos à réaliser. Il faut faire 52 photos sur différents thèmes très précis durant une heure et à la clé, les personnes peuvent gagner des places de cinéma.

Et puis on a également une chasse aux trésors avec l’application Totemus et on vient tout juste de sortir pour les runners, les amateurs de course à pied, deux applications Runnin'City pour découvrir la ville en courant. Il suffit simplement de brancher l’appli et on vous propose un circuit avec des explications touristiques sur les différents lieux de la ville. C’est assez ludique et sympa à faire en courant mais on peut très bien le faire en marchant également.

On a aussi développé une quinzaine de circuits sur l'entité de Mouscron/Comines/Estaimpuis et toutes les balades sont soit téléchargeables sur le site www.visitmouscron.be ou alors on vous invite à passer la porte de chez nous et on vous proposera une multitude de roadbooks.

Tout a été retravaillé pour découvrir la région soit en balade soit par le jeu et vraiment en profiter."

La Maison du Tourisme de Mouscron, Place Gérard Kasiers 15

Plus d’infos : www.visitmouscron.be