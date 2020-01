Direction Comines pour une rencontre, des échanges autour d'un café - Hainaut matin - 14/01/2020 Rien de bien original et pas besoin d’aller à Comines pour échanger en dégustant un bon arabica. La particularité, c’est qu’autour de la table, il y aura en grande partie des non et mal voyants. Cassandra Vanhove, de la ville de Comines et l’une des organisatrices du projet … Cela se passe chaque troisième mercredi du mois à 14h à l’Hôtel de Ville de Comines. L’accès est gratuit. Pour de plus amples informations, il suffit d’appeler le 056/ 56 10 36.