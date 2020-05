Diabolica, Doudou, Gille de Binche, géants, … comment se procurer des masques folkloriques ? -... Un Doudou, un gille, top les masques à l’effigie du folklore local ! L’idée émane de deux indépendants de la région de Mons contraints de se retourner pour vivre au lendemain du confinement. Réactifs, ils imaginent des masques singuliers pour survivre et motiver les gens à adopter le masque comme nouvel accessoire de mode. Déterminés, ils se concertent et sollicitent des intervenants prêts à produire leurs masques funs en tissu à l’effigie du Doudou, des gilles de Binche et bientôt sans doute des géants d’Ath afin d’honorer les reconnaissances immatérielles de l’Unesco dans le Hainaut. Les entreprises du secteur étant particulièrement sollicitées en ce moment, les amis trouvent oreille à leur écoute au Portugal, sans doute le seul regrette dans ce magnifique projet qui ne sera dès lors pas 100% belge. Qu’importe, il est européen. L’idée est bonne et courageuse. Le pari était osé. Peut-être que prochainement les deux associés convaincront des couturières belges à soutenir leur idée. Prochainement les géants et les acteurs du Doudou Premièrement le Doudou, maintenant les gilles, en toute logique (de l’Unesco), les géants devraient suivre : « vous êtes devin » rétorque Fabio Lavalle, l’un des deux protagonistes, apparemment en approche avec la ville d’Ath. A suivre dans les prochains jours. Les amateurs de la ducasse de Mons seront aussi ravis d’apprendre que les six principaux acteurs du Lumeçon seront aussi prochainement déclinés en protection faciale. Quoi qu’il en soit, le folklore sera masqué cette année, au sens propre comme au sens figuré ! Comment se procurer les masques ? Les masques exclusivement en vite via le site www.keepsmile.be Il faut impérativement les commander. 2 tailles : adulte (20 X 10 cm) enfant (16 X 14 cm) Masque double couche réutilisable en polyester 100 %, lavable à 60°. Entre 5 et 7 € selon les quantités. Pas donné diront certains, quand on aime, on ne compte pas rétorqueront d’autres. Laissons à chacun la liberté de ses opinions et de son amour pour le folklore de chez nous. Vous pouvez aussi commander des masques aux couleurs des drapeaux de différentes nations. Les premiers masques seront envoyés d’ici quelques jours. 10 000 pièces ont été commandées.