Deux réunions sont prévues cette semaine à l'Hippodrome de Wallonie et on commence ce mardi par les trotteurs

8 COURSES AU TROT 1ère à 17H15 cheval du jour : 105 ETALON ORIENTAL outsider du jour : 601 FLUPKE PAN

1ère course

CALDAS NORAS et Jos peuvent faire un truc. ETALON ORIENTAL est confié à D. Locqueneux qui ne se déplace jamais pour rien. CASANOVA D'AMOUR est régulier pour les places. CATSOUS est au mieux et peut tout à fait se racheter. Au deuxième rang les meilleures chances seront côté d'ECLIC DU GADE, DRINGEAT MAUITIUSet ENTERTAIN YOU (bon finisseur récemment). CAID DE FOURCHES peut surprendre.

pronos : 5-1-3-10-2

2ème course

ETOILE DE LAHAYE semble de mieux en mieux. D'ONT STOP ME et DIANE D'IDEF défendent l'entrainement de Jo Corbanie avec avec une chance de succès. DURANDAL sera DA et vient de pas mal courir. DOUCE ROSE AMOUR trouve un engagement sur mesure. EMERAUDE VEBE également. Au 2ème rang derrière l'autostart retenons surtout DIVINE DU VERNE qui vient se se balader et DAISYMONEY RINGEAT (régulière dans l'ensemble).

pronos: 2-3-5-12-13

3ème course

HANDS DOWN a les moyens de bien faire. HERTOGIN FANATIC mérite une victoire. ITOKI DU LOMBART, JARRAH BOLETS et surtout ICARE T possèdent une belle chance en partant devant sans oublier ICEMAN qui de temps en temps nous surprend. FIRE LANE ne se déplace pas sans ambitions, ELEGRO TER BLEKTE sera vu pour une petite place au contraire de KRACK DU CLOCHER et KOLDNG SIDNEY qui sont sur la pente ascendante.

pronos: 11-4-7-13-14

4ème course

Lot très homogène. DALTON NOA, COOPER PERON et DIAMANT DU LAC joueront un rôle pour une 3-4ème place. ELTON DU HAM vaut mieux que ses dernières sorties. DARIUS DE FACQUE, COCKTAIL ATOUT et CAVIAR DE L'ITON seront D4. DON JUAN DE MOERES court toujours bien. CASANOVA DE RICO peut tous les battre. EXCALIBUR DE TORCY est désormais au top et fera parties des favoris.

pronos : 5-9-7-3-4

5ème course

1750 mètres. La classe est au départ. TRUMAN DAIRPET est le plus rapide, en forme et possède un numéro de départ qui ne devrait pas le déranger. GOSIP SIDNEY sait tout faire et vient de renouer avec le succès. AS DORE sera sûrement le cheval à battre. Derrière ces trois favoris incontournables, choisissons : UN CHER AMI et UDO'S OILER.

pronos : 8-1-7-4-2

6ème course

FLUPKE PAN est capable de mieux faire. FLYER DE BRIKVIL avait bien débuté. FALCAO (association en grande forme), FIGARO MALIN est en forme. FRIDAY va bénéficier d'un grand driver : Jos. FOSTER D'ERONVILLE, FALCON DE FHAM et FORLANDO méritent que l'on fasse attention à eux.

pronos : 5-7-4-6-1

7ème course

Epreuve réservée aux amateurs. On attend une course propre de la part de KYWY DE CORTA bien placé aux gains. DEDIER est capable de tout. IL MIO AMOR JONTH vaut mieux que ses dernières perfs. RASPUTIN LG est D4. KAISER LANTERN est un favori tout indiqué. DANDY FELLOW pourrait profiter d'une course rythmée. GAMIN pourrait surprendre. JANTJE D'HOEVE et DJO DE NAPPES ne sont pas hors combat.

pronos : 3-8-5-2-7

8ème couse

Dernière course, HERNANDO VI doit attendre mais sur cette distance, il est capable de très bien faire. NAPSTER sera dangereux. JAZZ D'OVER et GHAEDRA VIVANT n'ont rien à se reprocher. DOCTEUR FOXTROT cherche une victoire. FLASH DU LARGE n'est pas battu d'avance. GABALLO DU VALBRIO mérite mention.

pronos : 6-3-4-1-8

Plus d'infos : www.hippodromedewallonie.be