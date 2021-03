Deux réunions sont au programme de cette semaine sur l'Hippodrome de Wallonie - Hainaut matin -... 7 courses au trot Départ de la 1ère à 9h50 Réunion à suivre en direct sur www.hippodromedewallonie.be 1ère course Besoin d'être canalisé, le monté peut réussir à GOLDEN AGE qui a montré des moyens à l'attelé mais également de la fougue dans cette discipline du trot monté. FORTUNA DE JANA est bien engagée en tête. EXACT D'OCCAGNES et MISTER VALENTINE devront rendre la distance. 2ème course IL MONDO EV vient de dominer LAST WINNER sur une distance plus longue. ces deux là devraient encore jouer le premier rôle. JACY DI QUATTRO alterne le bon et le moins bon. KAMUKANA VRIJTHOUT rentre mais avait dominé IL MONDO EV lors de sa dernière course en 2020. MATEO DE RÊVE et ETERNAL PATROL tenteront de surprendre. 3ème course NOBLE DE LA VALLEE est de retour mais il avait bien gagné lors de sa dernière course en novembre devant l'excellent NEW EXPRESS. FRANC JEU et GIRL DE CHENU font toutes leurs courses. KOOL ALICE en forme devrait encore bien faire. LOBORGA DC et KATALAYA TRAFO viendront ensuite. 4ème course EURÊKA HERBLINAIE vient de décevoir à Kuurne après plusieurs succès. FIFTY D'ERAH est en pleine forme. ERBY BRUN est un cheval courageux qui descend quelque peu de catégorie. DIVA DE CABERT cherche sa course. FURTIF MÉRITÉ, DYNAMITE DU CARHOG et GUÉPARD DU NORD (D4) tenteront de revenir de la deuxième ligne. 5ème course Auteur de bons débuts, OYA LELE DHM devrait confirmer tout comme IT'S MAGIC PAN. OLSMOBILE a pour lui sa grande expérience par rapport à ses adversaires du jour. Bien qualifié, ONE LOVE BIANCA débute avec Jos. 6ème course NORDIC SB VRIJTHOUT ne connait que la victoire ou la disqualification pour l'heure. HUGOLINO a l'air d'être enfin dans le bon rythme. MISS HARPER trouve un bel engagement. MONTANA VAN HEREND et MOSITO viendront ensuite. 7ème course La "reine" KEELY QUEEN ER ne se fatigue jamais et devrait encore bien faire. Avec Jos, IMMER BUTTERFLY pourrait bien nous surprendre. JACKPOT VRIJTHOUT appréciera la courte distance de 1.750m. PROUD OF MY FACE va tenter de revenir en force pour le finish.