Détour par le Musée de Folklore de Tournai - Hainaut matin - 05/07/2019 Comment se déroulait un mariage il y a cinquante ans ? Un baptême, une communion ? Pourquoi faisait-on son service militaire ? Quels étaient les anciens métiers que l’on retrouvait dans la région de Tournai ? Au Musée de de Folklore de Tournai, la Maison Tournaisienne, on trouve toutes les réponses à ces questions. Ces dernières semaines, on remarque de nouveaux objets dans les collections, cela veut dire qu’on actualise le musée, qu’on vise un nouveau public Jacky Legge, conservateur ? Le Musée de Folklore de Tournai, la Maison Tournaisienne, on peut dire que c’est un miroir du quotidien d’antan ? 23 salles d’exposition (1100 m²), le musée, blotti dans un immeuble du XVIIème siècle, recrée la vie d’autrefois à Tournai et dans sa campagne entre 1800 et 1950. Un peu moins de 10 000 visiteurs. 4 €