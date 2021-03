Des vêtements "taille unique" qui s'adaptent à la morphologie de toutes les femmes, ca fait rêver, Solange l'a fait !

Des vêtements "taille unique" qui s'adaptent à la morphologie de toutes les femmes, ca fait... Finis les problèmes de tailles de robes, de jupes,…. Solange a trouvé la solution. Depuis 2017, Solange Lecomte vous propose ses bijoux fantaisie artisanaux, éthiques et durables Sosol and Sea. Mais Solange ne s’arrête pas là. Elle veut créer une ligne de vêtements féminins qui s’adaptent à toutes les morphologies. Une taille unique qui conviendrait de la taille 34 à la taille 50. Le vêtement qui s’adapte à votre corps. Le secret…est dans la ceinture. Solange à besoin de fonds pour que le projet aboutisse. Carine Bresse a voulu en savoir plus et lui a demandé de quelle somme elle avait besoin ? « Il y a deux paliers. Un palier de 6 500 € pour lancer la collection sur mon site et un autre palier de 10 000 € pour lancer la collection dans les boutiques. » Le premier palier étant atteint, la collection sera disponible sur le site www.sosolandsea.com en juin. « Ce sera coloré mais c’est les ceintures qui changent, qui sont soit classiques soit plus peps. » Si vous souhaitez voir la collection de Solange arriver en boutique : fr.ulule.com/sosol-and-sea