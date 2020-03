Des tablettes à disposition des patients au CHM Mouscron - Hainaut matin - 30/03/2020 Ils ont beaucoup de mal à vivre le confinement loin de chez eux. Les patients hospitalisés ont tellement besoin de réconfort pour surmonter leur séjour à la clinique. Et pourtant, pour la santé de tous, sauf exception, les visites à l’hôpital sont toujours interdites. Le CHM, Centre Hospitalier de Mouscron, a trouvé une solution pour que tous les patients puissent quand même voir quelques instants leurs enfants, conjoint, parents et amis. « Nous mettons gracieusement des tablettes numériques à disposition de nos patients de longue durée afin qu’ils puissent communiquer avec leurs proches » nous explique Laurence De Ceuninck, responsable de la communication. La pratique est simple : sur demande auprès des assistants sociaux, les patients disposent de ces tablettes et au besoin, sont encadrés pour la connexion et l’utilisation de l’appareil. « La tablette permet d’entretenir des contacts avec d’autres personnes que le personnel hospitalier » nous explique encore Laurence De Ceuninck. « Il y a vraiment une dynamique avec les assistants sociaux qui sont là aussi pour écouter les patients qui ont beaucoup de mal à vivre le confinement ». Si dans l’hôpital que vous fréquentez ou dans lequel vous travaillez on redouble aussi d’astuces pour relier les patients à leur famille et amis, n’hésitez pas à nous le faire savoir On en profite aussi pour saluer une fois encore le travail du personnel soignant et pour envoyer aussi un petit clin d’œil aux patients hospitalisés en ce moment ainsi qu’aux bébés qui viennent de naître et à leurs mamans