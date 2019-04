Des lions se sont perdus dans les rues de Dour ! - Hainaut matin - 05/04/2019 N’ayez crainte, ce samedi c’est chasse au trésor familiale Il va falloir partir à leur recherche en répondant à des questions sur histoire ou le patrimoine de Dour. Départ libre de 14h à 15h30 du site du Belvédère. Les enfants doivent être obligatoirement accompagné d’un adulte. Renseignements et inscriptions : 065/761.844 Ce samedi aussi à Dour c’est le 1er salon du livre des rhétos de la Saint-Union dans l’école. Stands et dédicaces d’auteurs connus, conférences et petite restauration Entrée gratuite par la rue Fleurichamps. Plus d’infos sur la page Facebook : La Sainte-Union se met à lire