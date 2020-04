Des jardineries vous livrent à domicile.

On chouchoute les jardins, parterres et balcons !

Tailler, enlever les mauvaises herbes, bêcher dans le potager, repiquer des arbustes, plantes et premiers légumes.

Il va faire beau ce week-end. Peut-être aurez-vous envie de jardiner.

Certaines jardineries livrent à domicile comme " Ne vous plantez pas ", une jardinerie d’Herchies près de Jurbise.

C’est Chloé Delzandre qui nous accueille et qui nous explique comment passer commande : " on vend des semences, du terreau et autres mais on est vraiment axé sur tout ce qui est relatif au potager et légumes à repiquer. "

Même si nous sommes encore à cinq semaines des saints de glace, certains légumes résistent aux potentielles gelées matinales. " On peut repiquer de la salade, des choux, des jeunes oignons, tout ce qui est un peu plus résistant aux basses températures " nous explique Chloé.

D’ici quinze jours, voire après les saints de glace, on pourra repiquer les tomates, courges, courgettes, poivrons et autres légumes d’été.

La demande est au rendez-vous de l’offre. " Au départ, nous avons fait cela pour continuer à servir nos clients habituels. Mais nous constatons que nous avons beaucoup de demandes " et sans doute de nouveaux clients potentiels pour cette sympathique jardinerie.

Commandé et presque déjà livré !

Pour commander, rien de plus simple ! On passe commande par téléphone, par mail ou via la page Facebook de la Jardinerie. " Nous avons constitué une liste des produits que nous proposons ainsi que les prix. "

Les livraisons s’organisent dans les plus brefs délais, par secteur en fonction des commandes.

Le paiement se fait à la livraison. " Nous n’avons pas de bancontact et par facilité et prudence, nous demandons à nos clients de prévoir le montant exact à régler ".

Livraison à partir de 20 € à Herchies, Jurbise, Maisières, Nimy, Ghlin, Erbisoeul, Masnuy et Mons. 0472/ 624 877.

Sur vivreici.be, vous allez trouver la liste des jardineries près de chez vous qui livrent à domicile.

Pour les papates, c’est le bon moment.

Même si les gelées ne sont pas encore écartées, rien ne vous empêche de planter vos turbercules maintenant.

Les saints de glace 2020, du lundi 11 au vendredi 15 mai

Il faut remonter jusqu’en 500 ans après Jésus-Christ pour retrouver les premières traces de ces croyances liées aux saints de glace. À cette époque, les gens priaient saint Mamert pour qu’il protège les cultures et les plantations. N’obtenant pas ce qu’ils souhaitent, les gens ont dans la foulée constater qu’aux alentours de saint Pancrace, Servais et Urbain, le temps se dégradait à la même période, pouvant aller jusqu’au gel.

Après les saints de glace, vous pourrez aussi vous occuper de vos balconnières et jardinières.