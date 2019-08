Des idées à glâner à Mons dimanche ! - Vivre Ici Hainaut - 28/08/2019 C'est presque la rentrée ! Et pas que pour l'école. Les activités sportives artistiques et autres font aussi leur retour. C'est le moment de vous inscrire, de même que pour les enfants. Si vous êtes en panne d'idée, dimanche, au Vauxhall à Mons, il y a de bonnes idées à glaner lors de la journée du Temps Libre. Entrée et activités gratuites pour toute la famille ! Gladys Hainaut, coordinatrice de l'événement nous explique comment elle a organisé le programme.