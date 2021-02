Des formations pour maximiser l'inclusion de la personne déficiente visuelle

Les musées sont rouverts et beaucoup peuvent accueillir des personnes déficientes visuelles. Encore faut-il pouvoir les accueillir, utiliser le bon mot pour bien les guider. Il y a des formations organisées pour cela par l'Œuvre fédérale Les Amis des Aveugles et Malvoyants à Mons.

Carine Bresse a demandé à Coralie Vandevenne, coordinatrice du Service Accompagnement et Loisirs à l'Œuvre fédérale Les Amis des Aveugles et Malvoyants, quels types de formations organisez-vous prochainement ?

"On a vraiment 4 grands types de formation qui se dessinent. On a une formation qui se destine plutôt aux médiateurs culturels et touristiques, pour qu'ils puissent adapter leurs visites et le contenu de leurs visites.

On a une formation plutôt destinée au secteur de l'aide à la personne, au secteur de la santé. Donc là qui va permettre aux personnes de comprendre la déficience visuelle et d'adapter leurs gestes quotidiens.

On a une formation qui est plutôt destinée au secteur de l'accueil, réceptionniste, hôtellerie, restaurant, … pour qu'ils puissent accueillir au mieux le public déficient visuel.

Et ensuite, on a une formation plutôt à la demande. Donc là en fonction du public, de leurs attentes, on va alors adapter un contenu plus spécifique."

Les formations durent de 1 à 3 jours en fonction du contenu et du public auquel elles s'adressent. Ces formations sont totalement gratuites, le but est de favoriser et de maximiser l'inclusion de la personne déficiente visuelle.

Plus d'infos : www.amisdesaveugles.org