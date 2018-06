Des enfants tuent la bête à Mons !!!!!

On croit le Doudou terminé, … et bien pas du tout.

Dimanche, c’est le Petit Doudou, traduisez le Doudou des enfants avec un combat, un lumeçon comme pour les grands. Un petit Saint Georges doit terrasser un petit dragon entouré d’une petite garde. Cette année, ce sera sous le soleil.

"Il y aura 3300 enfants maximum à la corde dimanche entre 12h25 et 13h" nous dit Joëlle Wattiez, réalisatrice des combats. Une organisation spécifique est prévue pour la sécurité des enfants : "Les enfants seront répartis autour de la corde au sein de 6 zones en fonction de leur taille". "Les plus petits font 1m et les plus grands 1m60"

Si vous souhaitez que votre enfant soit à la corde, n'oubliez pas d'aller retirer son t-shirt, seul laissez-passer, à la Place du Parc dès 10h !