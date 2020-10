Des ateliers d'écriture et d'interprétation avec l'artiste Jean-Pierre Deneyer à Enghien

Un cadeau comme cela pour Noël, personne n'y aura sans doute pensé ! Cette année, pourquoi ne pas épater vos proches, ceux que vous aimez avec une chanson ? Une chanson que vous aurez écrite vous-même avec l’aide de Jean-Pierre Deneyer, un artiste qui animera des ateliers de chansonnier à Enghien.

Carine Bresse a demandé à Jean-Pierre, si il faut être musicien tout d'abord pour écrire une chanson ?

" Non, ça peut aider évidemment mais c’est pas une obligation. Le but c’est d’amener les gens à écrire, à sortir un peu ce qu’ils ont en eux mais dans un objectif chanson. On va devoir structurer le texte, de manière à ce qu’on puisse le chanter et mettre une musique dessus, puisque une chanson c’est quand même des mots et des musiques.

L’idée est que chacun viennent avec son projet et écrivent ses propres textes et après c’est de les aider à structurer ça de manière à ce que ce soit chantable, chanté par eux ou par d’autres. Et puis essayer aussi d’arriver à ce qu’on fasse une fois par an un café-concert où chacun pourra présenter ce qu’il a écrit et l’interpréter. "