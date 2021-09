Dès 18h30, l’ovale wallon accueille un programme de 7 courses dont 4 Premium pour se mettre dans... Dès 18h30, l’ovale wallon accueille un programme de 7 courses dont 4 Premium pour se mettre dans le rythme 1ère course Pas moins de cinq pensionnaires de Carine De Soete dans cette course. FLAGEOLET, FACTEUR CHANCE et FALKANOR sont les plus recommandables. FEO TRAFO qui n'arrive plus à gagner sera toutefois notre favori. FIFTY D'ERAH trouve un superbe engagement. FIROLINE et FURTIF MÉRITÉ peuvent garder une place. 2ème course Même en deuxième ligne, le régulier LOUIS VICTORY devrait encore s'illustrer. En première ligne, ELAN DE VER, FAVIAN D'HARCHIES et MYRTHE DES BOIS sont les mieux placés pour s'imposer. JOIE D'AVRIL est capable de tout. GRACEFUL BOKO et JITAN OCCAGNES viendront ensuite. 3ème course MISS PHOTO répète souvent ses bonnes courses. GRÂCE est plus irrégulière mais elle possède les moyens de s'imposer dans un bon jour. NEVER LOSER HD est estimée et elle ne doit pas être condamnée sur sa récente disqualification. LOCO SONATA et LOVE VIVANT peuvent surprendre. 4ème course DÉFI DU THEYS s'est imposé le 1er août dernier en devançant ETERNEL DES HAYES (deuxième). Ces deux-là peuvent faire le jumelé à moins que GOOD HAUFOR de retour à Mons où il a souvent brillé ne viennent arbitrer les débats. EZECHIAS tentera de les surprendre au terme d'une belle fin de course. 5ème course NOT EASY SLIPPER a sans doute un peu de marge de progression tout comme MORABITO TRAFO et NAIMAR qui restent sur de bonnes courses. MY LOVE HD peut également faire l'arrivée malgré un numéro en dehors au départ. 6ème course FOUGUEUX DES ILES (Piet Van Pollaert) peut remporter sa troisième course de suite. KONWAY LIMBURGIA, LULY MOM et KITANA NOVEMBER seront ses principaux rivaux ; tout sera question de parcours. 7ème course C'est ouvert mais nous tenterons KIDDY VR et MARCUS RAPIDE DHM qui ont déjà trotté en dessous des 1.15. KOJAK D'HOEVE est le plus régulier. LIMONCELLO JP vaut mieux que sa dernière sortie tout comme GAILLARD DU MAINE.