Derrière le message, il y a aussi l'œuvre d'art

Elle est un média à part entière, elle véhicule des idées : l'affiche politique. L'affiche politique existe depuis maintenant plusieurs décennies, une exposition lui sera consacrée début février au Mons Memorial Museum.

Carine Bresse a voulu en savoir plus auprès de Corentin Rousman, conservateur des collections militaires et du Mons Memorial Museum et lui a demandé ce que l'on apprend avec l'affiche politique ?

"Et bien on apprend énormément de choses à travers les affiches politiques. On apprend surtout les différentes situations politiques qui se déroulent dans le monde et les différentes visions, les différentes compréhensions de la fabrication des affiches selon les différents continents. Ici on a beaucoup d'affiches qui viennent de Chine et qui parlent des problématiques européennes ou américaines. C'est particulièrement intéressant de voir la manière dont eux perçoivent la manière dont on avance dans notre avenir, dans notre société."

L'affiche politique a énormément évolué. Aujourd'hui, elle est moins présente que dans les années 60/70, maintenant on va plutôt la retrouver sur les réseaux sociaux. "On s'est rendu compte que l'affiche d'aujourd'hui évolue, dans l'espace public c'est plus les street-artists comme Banksy qui interviennent à travers des œuvres, des œuvres de pochoirs, des dessins dans la rue que par des affiches où il y a un message clair et net."

La 14e édition de la triennale de l'affiche politique au Mons Memorial Museum sera présentée sous l'angle d'une manifestation où les personnes défendent des positions politiques. A voir à partir du 6 février.

Infos et réservations : www.monsmemorialmuseum.mons.be