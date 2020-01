Dernière réunion de janvier avec un Hippodrome de Wallonie qui fait le plein de trotteurs ce soir... 8 courses au trot Ouverture à 18h00 Cheval du jour : 207 JAMBORA Outsider du jour : 507 ZURICH AS 1ère course Réservée aux juments. DON’T STOP ME est bien engagée. FUTAIE D’ERPION possède un bon record. ELVERA devra éviter la faute mais possède des moyens évidents. DAISYMONEY RINGEAT devrait partir vite. ELITLOPPET et ELEE DE TEDD sont les plus argentées de la course. EPEE D’HAUFOR vient d’être très jouée. ERBA D’AUNOU n’a pas le meilleur numéro de départ. EFFEUILLE MOI PAN reste capable de surprendre. EXPLORER QUEEN est irrégulière. EBBA LOTTA vient de terminer bonne troisième. EPONA DE NAY vient de surprendre en s’imposant. DIANE D’IDEF peut se placer. Pronos : 3-7-9-14-5 2ème course HAVANA PALACE possède le meilleur record de l’épreuve. ELANO DI QUATTRO cherche sa course. BOYFRIEND surprend de temps en temps. INVINCIBLE BOLETS mériterait de gagner une course. JAMBORA est un cheval solide. UCALAYI BI sera plutôt retenue pour une petite place. JANA DE BRUCOM est au top au trot monté pour l’instant mais possède quelques moyens au trot attelé également. JESSY JET VG retrouve la forme. Pronos : 7-6-1-3-9 3ème course 2300 mètres. JAY CAF EV courra encore pour une place. LARS MAGDALON vient enfin de s’imposer. KANTUCKY T déçoit un peu. KOBE DU CAMARDE prend les choses du bon côté. KALYPSO EV est régulier. FORTUNA JIJO progresse. KOMO DU LOGIS accumule les succès. KALITA D’EREBUS peut venir cherche un accessit. LITTLEMISSMELODY est en toute grande forme. KAAIMAN D’HOEVE sera mené par un homme en forme. Pronos : 9-12-8-6-4 4ème course Des juments de 4 ans uniquement au départ. GALINA DE LAHAYE termine souvent en tête des battus. GOSFORD sera D4. GANGA DES VALLEES peut prendre une place. GRACE GIRL n’est pas très argentée pour l’instant. GITANE D’ERPION prend une place lorsqu’elle trotte. GREMILIE DIESSCHOOT devra éviter la faute. GIGOGNE fait toutes ses courses. GINGIRELLA mérite enfin de terminer sur le podium. Pronos : 6-3-5-7-8 5ème course Le prix Bold Eagle. HAPPY END a désormais 9 ans. KADABRA BOLETS doit être racheté. EXOTIC peut surprendre. ICARUS D’EREBUS aura sûrement progressé. ZURICH AS est le cheval de la course. JEDI WISE LAUDA est déferré des 4 pieds. Attention, EROS DU BIS possède les moyens suffisants que pour s’imposer ici s’il reste au trot. Pronos : 7-4-10-2-3 6ème course Le prix des Dames. ICARE TER PUTTEN déçoit un peu actuellement. HERO STAR est le plus riche de la course. KOLDING SIDNEY est confié à H. Huygens. EMPIRE DU PRIEURE est D4. HONORE D’INVERNE est en forme. JOLIE WILLIAMS est la plus rapide du lot. LITTLE BRIGADOON est un peu déclassé sur sa meilleure valeur. FABIOLA DU PONT manque un peu de vitesse actuellement. JAECON VRIJTHOUT et LAST WINNER ne manquent pas de régularité. ELITE BUITENZORG est en forme mais affronte un peu meilleur ce soir. Pronos : 8-1-11-10-4 7ème course Un lot qui rassemble des chevaux assez inexpérimentés. GIGIOLINA vient de terminer deuxième. MY DREAM HD n’a pas mal été qualifié. MEXY VL doit pouvoir aller plus vite. MISSES BOSS est estimée. MORABITO TRAFO progresse. MARTY DE CORTA n’a pas hérité d’un numéro favorable. GOLDEN CROWN dépend d’un entourage redoutable. MOON BLUE a de l’expérience. MISS ITALIA EV a déjà trois bonnes courses à son actif. MY LOVE HD ne devrait pas terminer loin. Pronos : 6-9-11-12-13 8ème course GRAND RIVAL possède le plus de gains dans cette course. GORLANDO STEED vient de gagner mais pas si facilement. GOLOVKIN NATHAMPI vient de faire illusion à la corde et GIANNI DUBELAIR vient de bien finir son parcours. GRENADIER mérite de gagner. Pronos : 5-1-7-6-2