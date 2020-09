Dernière réunion de ce mois et non des moindres à l'Hippodrome de Wallonie - Hainaut matin -... 9 courses au trot Départ de la 1ère à 18h00 Cheval du jour : 411 LOVE YOU BR Outsider du jour : 202 OUT OF SLUMS 1ère course 2850 mètres. BUCELIO VERDERIE peut tenter une petite place. DIVINE DE JANA se place lorsqu’elle n’est pas disqualifiée. ERCULE DU NAVARY pourrait surprendre. FLAVIO (D4) est bien engagé. FORBAN DES RACQUES va tenter un podium. DIEGO D’HERMES possède du courage. EBLACK BERRY est en belle forme. DEFI DU THEYS possède une musique impressionnante. ESPOIR DU SCION n’est pas incapable de surprendre. EZECHIAS peut se révéler malgré son numéro de départ. Pronos : 10-2-6-4-9 2ème course Départ aux élastiques avec rendement de 25 mètres à partir du numéro 10 : ALWAYS PERFECT est argenté mais mal engagé sur ce parcours de 2300 mètres. ALEANDRO ZS n’arrive pas à retrouver sa valeur. OUT OF THE SLUMS ne vient pas pour rien . AVRIL CADE dépend d’un entraineur habile. DEVIL OR ANGEL cherche un podium. VELOCE DU LAYON reste sur deux succès alors qu’il est âgé de 11 ans. CŒUR BAROQUE tentera un petit chèque comme beaucoup d’autres. VIKING D’HERMES reste sur plusieurs très bonnes perfs. BEAU GAMIN a très bien fait la dernière fois. USTINOF DU VIVIER est pourvu d’une bravoure à toutes les épreuves et sait partir vite. Pronos : 14-2-13-12-7 3ème course 2300 mètres à couvrir pour VICTORY MOKO associée à Jos qui la connait bien. ELANO DI QUATTRO revient en forme. HERCULES PETNIC se déplace avec Robbin Bot. JAMBORA et INVIT KELLER DH ne sont pas loin de se valoir et peuvent disputer le succès. JANA TRAFO cherche sa meilleure forme. IDEAL PONT VAUTIER sera plutôt retenu pour une petite place. LOVE IT EV et KEELY QUEEN ER ne sont pas loin de se valoir et joueront la victoire. Pronos : 5-6-10-9-3 4ème course et dernière course Prémium du jour. ROSTER DOPE (au mieux) peut disputer la victoire. LOUIS VICTORY FR se place souvent en tête des battus. MAESTRO S va chercher à se retrouver. LOVELY GIRL EV va disputer au moins les accessits. LOBORGA DC terminera encore en tête des battus ? DIDINE DE TONGRES progresse. LOVE YOU BR est au top. LANDO VRIJTHOUT devrait mieux faire ce soir. LADY BUTTERFLY va tenter de renouer avec le succès. Pronos : 11-3-16-1-6 5ème course On line. 2300 mètres pour un lot de chevaux faiblement argentés. NIFORD DES BAUX, NICO DE LA VALLEE, NEAL WINNER et NOBILTA HILL sont les seuls victorieux jusqu’à présent. NICO DE LA VALLEE a hérité du pire des numéros de départ, NIFORD DES BAUX est drivé par Vincent Martens et NEAL WINNER aura le numéro 12 tandis que NOBITA HILL possède sûrement des moyens. Engagement selon des gains ascendants NUFOA D’HOETSEL, NANA ROSE (surtout) ont été bien qualifiés. NECTAR devrait bientôt se révéler. NEKARARE DE JEB devrait progresser. NEVADA GIRL SB est drivée par K. Depuydt. HOLD UP PONT ROYAL a déjà terminé 2ème et possède un bon record tout comme NINA BAMBOIS. NALA DE MUZE peut surprendre. Pronos : 6-12-9-16-5 6ème course Les amateurs seront en piste pour cette 6ème course. FIBONACCI sera confié à la talentueuse Béatrice Demoulin. ERMINE DU RYS a été très malheureuse la dernière fois et n’a pas fait sa course. Souhaitons un podium à ICAR DE LOOK. Difficile de vraiment situer KAISER LANTERN. FAVORI DE LA BASLE pour lequel c’est souvent tout ou rien. LULY MOM mérite un succès. BELIEVE ME CG peut surprendre. JR WALKER E est drivé par le talentueux P.V.Pollaert. Pronos : 8-1-6-2-4 7ème course Le Prix Argentine. KELSEY EV est capable de gagner. KAKI MOM se place souvent. JOIE D’AVRIL est en pleine forme. KITANA NOVEMBER est un bon outsider. LIEBLING EV est souvent placé. EARL GREY WAY est de toutes les arrivées. ZODIACO AS a peut-être été surestimé. L’AS DU CALVAIRE peut se racheter. Pronos : 1-7-8-2-4 8ème course 2850 mètres. CHOIX DES ARMES et CLASSIC D’URZY sont les plus riches mais pas les plus en forme. BOGEN fait toutes ses courses. COME BACK tentera une place. ANTHRAX DOPE mérite d’être cité tant il est courageux. EVEREST DE BLARY alterne le bon et le moins bon. BRAVO WELL effectue une très belle fin de carrière. CATSOUS vaut mieux que ses derniers résultats. Pronos : 3-7-8-6-2 9ème course KARADJA VRIJTOUT peut obtenir une place sur le podium. EPINARD plafonne un peu dans ses perfs. JANA DE BRUCOM avait bien couru à l’attelé. ECLAT DU CALVAIRE est D4. LETINA SUNSHINE est régulière. INDIEN DE FORESSE se place souvent courageusement. PRIGANA est allemande et ne manque pas de moyens. CORLEONE est au super top. ERBY BRUN va finir par surprendre. Pronos : 7-8-5-9-4