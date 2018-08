Dernière réunion de ce mois d’août avec une place de choix pour les trotteurs à l'Hippodrome de Wallonie

Programme de 9 courses au trot Départ de la 1ère à 11h00 cheval du jour : 507 CHARMEUR DES HAYES outsider du jour : 203 LORD OF LOVE

1ère course

COPAIN D'HASARD enchaîne les bons résultats. CRISTAL DES HAYES retrouve son hippodrome favori. ATTILA D'YVES rentre et a déjà gagné dans ce cas de figure. DADDY CASH revient du trot monté. VITUS A LA BRUYERE a 9 ans. BIGOUDIN, COCKTAIL CHEF et ANTHRAX DOPE manquent de résultats probants ces derniers temps mais ne sont pas hors du coup. CASANOVA DE RICO n'est pas bien placé dans cette course mais il est en forme.

pronos : 1-3-2-7-5

2ème course

LUCKY BASE et LORD OF LOVE terminaient au verso de LOVER BOY au mois de juillet. H. Langeweg se mettra au sulky de LOOKATME VRIJTHOUT. Les 'Engwerda' : LA LUNA VRIJTHOUT (14.6) est une première chance tandis que LINVESTA VIVANT ne devrait pas tarder à engranger des gains. FELICITA MARIE est la plus riche de la course. Derrière ces 'incontournables', on luttera sans doute ardemment pour les places.

pronos : 6-2-3-11-12

3ème course

LOVE IT EV, LETITBE VRIJTHOUT et LITTLE BRIGADOON devraient lutter pour la victoire. LOTTE HALL VO, LILOU DU LAUZET, LIKE ALWAYS ne devraient pas terminer loin grâce à leur régularité exemplaire. LEVANTE VANHALBEEK a sûrement encore besoin de courir pour apprendre son métier. LOVE YOU BR est un outsider possible pour les places.

pronos : 3-5-8-7-6

4ème course

2850 mères. DON JUAN DES MOERES vient d'exploser son record sur le parcours tout en battant nettement CONDOR SKY, ALI THE BEST, COTENTIN DES VAUX, CHAPTER FOUR et COR DE CHASSE. BANCO DE VER (à l'issue d'un parcours caché) devrait lutter avec les meilleurs dans la phase finale. EXOTIC JET va finir par se révéler en Belgique.

pronos : 7-3-2-10-1

5ème course

CHARMEUR DES HAYES a pris goût au succès, la dernière fois CLOTAIRE BAUBRIE et DANA NOA ont eu beaucoup de peine à le suivre. CONCERTO garde sa chance tant il est régulier. DEMETER TEGE semble en retard de gains. BARON D'AALTER, ALADIN BLEU et CHARME DU PIEFFORT se tiendront à l'affût. On insiste avec DOCKER DU CARBONEL.

pronos : 7-9-1-3-4

6ème course

Prix des Dames. 1750 mètres. Bel engagement aux gains pour FINOU DE CRESSY, ALEZAN ROSE et BELADO D'OUILLY. IMMER BUTTERFLY sait aller vite et est bien placé derrière l'autostart, c'est aussi le cas de AGOSTINO qui avait été battu l'an dernier sur le parcours par FANIDOL DU PRAIRIE (revanche très possible). DREAMBOY HORNLINE vient d'être devancé (notamment) par INVINCIBLE BOLETS alors que le premier effectuait son retour non seulement en Belgique mais aussi en compétition. FLEMING CASINDRA peut surprendre.

pronos : 4-3-6-7-2

7ème course

La course du tiercé. KAKI MOM apprend encore mais trouve un lot à sa portée, même remarque pour EPSOM. KISS ME QUICK devrait également participer à l'emballage final. HERRIOT EXPRESS, JET STREAM NN, DIEGO DU LIEUVIN et JOS JB devraient p

rofiter de leur départ en première ligne. KRONOS WINNER débute sur la piste de Mons. DEDIER et DRAGIBUS ESDAY ont beaucoup plus de moyens que ne l'indique leur musique.

pronos : 8-9-10-15-14

8ème course

JODY MOM terminait bonne 5ème pour sa course de rentrée. KOSAR E vient de gagner en roue libre alors que l'on attendait KEY MOM (fautif assez rapidement). KINGDOM EV affiche une forme parfaite. DJANGO DE ROWA, JADA VRIJTHOUT, ILMAN VRIJTHOUT et DELIT MINEUR sont de bons outsiders.

pronos : 5-1-4-8-10

9ème course

La grande forme pour pas mal de chevaux dans cette dernière épreuve disputée sur la distance de 1750 mètres (3 ans et plus). Trois chronos se détachent (moins de 1.16.0) pour KALITA D'EREBUS, LULY MOM et KONWAY LIMBURGIA. LETINA SUNSHINE est une pouliche d'avenir. La régularité ensuite plaide en faveur de KITANA NOVEMBER, KAAIMAN D'HOEVE, KANTIKA D'HOEVE, JYWIN D'ERPION et ISOLABELLA. LARRY MOM termine sur le podium lorsqu'il ne faute pas. HO CONNOR KC sera drivé par Jos.

pronos : 6-5-1-9-14

Plus d'infos : www.hippodromedewallonie.be