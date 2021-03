Dernier rendez-vous pour les trotteurs en ce mois de mars à l'Hippodrome de Wallonie - Hainaut... 8 courses au programme Ouverture des opérations à 17h50 Programme à suivre en direct sur www.hippodromedewallonie.be 1ère course Restant sur 6 victoires lorsqu'il est associé à Jos, CYRIEL D'ATOM est tout simplement imprenable en Belgique. Derrière on luttera pour la deuxième place avec le bon finisseur COEUR BAROQUE et LUCKY BASE qui revient de Suède où il a bien fait. BE GOOD et DIVINE DE NAVARY peuvent également se placer. 2ème course CATSOUS est au top de sa forme actuellement. Il a l'avantage d'avoir aligné les bonnes sorties récentes au contraire de ELINKINE et COMPLICE qui tout deux font leur rentrée. CASANOVA DE RICO retrouve Jos Verbeeck avec qui il a souvent brillé à Mons par le passé. FOREVER DE PRESTES et APACHE JELOCA peuvent terminer dans le super 4. 3ème course GOLDE DE DUFFEL est plus sûr que GIRL DE DUFFEL et il mériterait bien une victoire après de nombreux accessits. GIRL DE CHENU vient de s'imposer et devrait encore bien faire. Ces trois là partent en deuxième ligne. Devant il faudra se méfier de FACE TIME DANOVER, GITANE D'ERPION et GUARDIOLA QUESNOT tous trois déferrés des 4. En retard de gains, HEADING UP HIGH rentre et peut surprendre. 4ème course FARMONY DE JUPILLE devrait continuer sur sa lancée. FORTUNA DE JANA vaut mieux que sa dernière course. S'il est sage, GOETSBY DU VIVIER est capable de s'imposer. FÉLIX CROWN, EVEIL DES SENS qui rentrent et GAIL PONT VAUTIER peuvent surprendre comme beaucoup d'autres. 5ème course Des 3 ans avec les "Ghekiere" qui détiennent la clé de la course. Cela devrait se jouer entre ODANA VRIJTHOUT et OYA LELE DHM mais attention à OLWENN qui n'est pas loin de remporter sa course et qui vient de devancer ODANA VRIJTHOUT. 6ème course MISS DU CHATAULT, LAURIER DU VAL et LOVE YOU BR ont l'avantage de partir devant sur cette courte distance mais avec le bon parcours KONGO FLEVO est tout à fait capable de revenir de la deuxième ligne. 7ème course Quelques chevaux très réguliers comme KYRAL D'ERPION, IMPERATOR STAR et GRACEFUL BOKO qui devraient encore jouer les premiers rôles. Attention toutefois à MDE LA FUTAIE qui sage peut remporter la mise. ELAN DE VER ne sera pas loin également. 8ème course Nouveau duel en vue entre DELSON DU MOULIN et COCO BONGO, le premier cité ayant pris régulièrement le dessus ces derniers temps sur le partenaire de Hanna Huygens. FINOLO BELLO n'était pas battu au moment de sa faute la dernière fois. FUEGO VERDERIE et EXTRÊME DE GRAUX viendront ensuite.