Dernier rendez-vous de mai tout à l’heure sur l’Hippodrome de Wallonie - Hainaut matin -... 7 courses au trot Départ de la 1ère à 18h00 Réunion à suivre en direct sur www.hippodromedewallonie.be 1ère course L'ancien "Goop" EDEN DE CHIRCAS est une excellente recrue pour la Belgique où il aligne les victoires. Il vient d'ailleurs de devancer aisément la bonne finisseuse FUTAIE D'ERPION. DÉFI DU THEYS n'a pas encore retrouvé son niveau après sa longue absence. EZECHIAS peut pimenter les rapports tout comme FANGIO DE KARMEL, FLAVIO ou encore FOREVER DE PRESTES 2ème course Nous suivrons Kristof Depuydt sur son choix qui a préféré FALKANOR par rapport à FACTEUR CHANCE qui part avec un numéro en dehors. FLYER DE CRENNES a le désavantage de partir en deuxième ligne mais toutes ses dernières courses sont bonnes. Après plus de cinq mois d'absence, FEO TRAFO fait sa rentrée lui qui est de loin le plus régulier. Sage, GRAN PREMIO peut surprendre. Avec le bon parcours, on se méfiera aussi de FAKIR DU ROCHER. 3ème course Le 27 avril, CORLEONE s'est imposé en devançant LETINA SUNSHINE (deuxième), HURRICANE (troisième) et LOVE IT EV (quatrième). Toutefois c'était sur 2840 mètres et le raccourcissement de la distance peut servir HURRICANE qui vient de renouer avec la victoire à Waregem la semaine dernière. JANA DE BRUCOM et JR DIESCHOOT sont loin d'être battus à l'avance. 4ème course Après avoir été laissé derrière par un bon cheval allemand, KOLIN DE LA FUTAIE devrait ici reprendre sa série de victoires. Pour les accessits, LARRY MOM, MYSTERIOUS MOM et LIEBLING E sont les plus recommandables. 5ème course C'est ouvert ici avec des 4 ans en devenir. Tentons HERON D'ERPION malgré un numéro en deuxième ligne. NOTRE PERLE, NIMOKO DL, NEW LIGNERY et NUAGE DE SOYE peuvent bien faire et ils ne seront pas les seuls. 6ème course Des amateurs pour cette avant-dernière avec deux chevaux incontournables : RAPIDE YODA et KEELY QUEEN ER qui part dans son dos. FAT TONY est revenu au mieux mais n'arrive pas à gagner. Sur sa meilleure valeur, méfions nous également de KARTOON. 7ème course Sage, I FEEL LOVE peut doubler la mise. OPALE B a une belle marge de progression. OYA LELE DHM vaut mieux que sa dernière course. Le X de la course sera OBAMA, une Roussel ayant jusqu'à présent évolué en Italie, et qui pourrait ouvrir son palmarès.