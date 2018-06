Découvrez quelle sera la nouvelle sorcière pleine de Vivacité d’Ellezelles !

Vous allez peut-être croiser Samantha, Tabatha ou Andora …. Samedi au sabbat des sorcières d’Ellezelles …Et Jean-Pierre peut-être aussi qui sait ! Souvenez-vous des personnages emblématiques de la série « Ma Sorcière bien aimée ».

Samedi, les sorcières d’Ellezelles près de Lessines dans le Pays des Collines seront de sortie pour le sabbat. Marché artisanal, promenade sur le sentier de l’étrange, théâtre …. La fête à Ellezelles samedi durant toute la journée dès 10 h avec l’ouverture de la Maison des Collines. Au fil de la journée, vers 14h, il y aura des balades sur le Sentier de l’Etrange avant l’arrivée des sorcières vers 17h.

Ensuite, les grands événements dont Carine Bresse fera partie. Cette année, elle sera intronisée Chevalière du Ramon et deviendra donc ainsi une sorcière du pays ! " Que me réservez-vous " demande-t-elle à Christian Pieman, l’un des responsables des festivités et proche des sorcières ? " On va vous apprendre une incantation magique. C’est une phrase simple en français et en patois. "

"Houp, houp, riki, rikète, Pad' zeûr lès haies et lès bouchons, Vole au diâle et co pus long ! Une fois la phrase prononcée, Carine recevra ensuite un ramon pour s’envoler ! ". Une idée qui lui plaît puisqu’elle espère pouvoir survoler encore plus de maisons et rallier un maximum d’auditeur à VivaCité et Hainaut Matin.

" L’essentiel est d’avoir parlé du Pays des Collines ou d’en parler dans le futur. "

10h : le début des festivités.

14h : les balades

18h : l’intronisation

22h15 : le sabbat au " mareu des Chorchiles ", entendez " marais des sorcières " pour un grand feu et du théâtre populaire avec 140 acteurs locaux qui vont reconstituer un sabbat tel que cela se déroulait à la Renaissance.

Le Pays des Collines

Cette bulle verdoyante et vallonnée du Hainaut occidental près de Lessines et Ath couvre 20 000 hectares, abrite 23 000 habitants.

Vallons, bocages, anciennes fermes, maisons joliment rénovées et fleuries forment le décor investi de temps à autre par les sorcières ! L’agriculture et la moisson y occupent une place prépondérante. Même si les fermes sont moins nombreuses que jadis, les exploitations agricoles rappellent la richesse de la terre, la conscience et l’importance que chacun a à cœur de lui accorder pour pérenniser le savoir-faire singulier d’une région qui l’est tout autant.

Autrefois, la région comptait un café (déclaré comme pirate) pour quatre maisons. Ces lieux de rencontre où chacun aimait partager ses joies et trouver une once de solution et réconfort à ses déboires étaient précieux à la vie rurale car ils étaient les seules pôles de distraction.

Aujourd’hui moins nombreux, il fait toujours bon s’y attarder pour goûter au bonheur de la vie locale et pour y admirer le décor et le paysage.

Au détour de chaque rue, une activité locale nous interpelle et nous invite à y rester plus longtemps que prévu : une boucherie ou fromagerie ou un magasin à la ferme, un musée, une asinerie, une brasserie, un restaurant plus chic, une fête locale, …. Le sabbat des sorcières à Ellezelles samedi ….