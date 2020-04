Découvrez pourquoi certains habitants de l'Arizona aux Etats-Unis sont peut-être mieux protégés que d'autres du covid-19

Découvrez pourquoi certains habitants de l’Arizona sont peut-être mieux protégés que... Découvrez pourquoi certains habitants de l’Arizona sont peut-être mieux protégés que d’autres du covid-19. Comment dites-vous ? On ne voyage pas à l’étranger en ce moment ? Et bien si ! Avec VivaCité, on ne se refuse rien ! Et toute sécurité évidemment et avec la complicité du Musée International du Masque et du Carnaval de Binche qui nous propose un tour du monde virtuel. Escale dans chaque continent pour découvrir des masques. En Arizona, en Amérique du Nord, vous verrez par exemple un masque que les hommes portent pendant 9 jours. Un masque « multi porte bonheur » puisqu’il symbolise notamment la fertilité et la santé ! En Papouasie, en Océanie, un masque raconte aussi une histoire de virilité, de fertilité. Il y a des masques qui portent bonheur, d’autres qui repoussent les esprits. Vous allez découvrir de belles histoires et de belles régions aussi lors de ce tour du monde sur le site du Musée International du Masque et du Carnaval installé à Binche. www.museebinche.be pour embarquer ! Le Musée International du Masque et du Carnaval Après nous avoir fait découvrir et redécouvrir le carnaval de Binche, les collections du musée nous emmènent pur un voyage fascinant au cœur des fêtes et des rites populaires du monde entier, des cérémonies masquées des Esquimaux aux Indiens d’Amérique du Nord en passant par les autres continents. Vous y verrez des centaines de masques, déguisements et accessoires de toutes formes et toutes matières. Des expositions viennent compléter le parcours découverte. D’autres visites virtuelles en Wallonie Visitez aussi la Wallonie sur vos écrans avec Wallonie Belgique Tourisme. Un clic, un saut et vous voilà quelque part à la découverte de nouvelles contrées de Belgique, de sites patrimoniaux d’exceptions et de la nature, à l’honneur cette année en Wallonie, la nature étant le thème de cette année touristique. walloniebelgiquetourisme.be/VisitesVirtuelles