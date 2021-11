Découvrez les premières images du cube de Viva for Life à Tournai - Hainaut matin - 25/11/2021 Une grue, 26 conteneurs, un ballet aérien exceptionnel peu commun sur la Grand-Place de Tournai ce jeudi 25 novembre. A un mois de Noël et de Viva for Life, le mouvement de solidarité de VivaCité et de la RTBF au profit de l’enfance défavorisée, le spectacle est déjà au rendez-vous dans la cité des cinq clochers. Frédéric Sovel de l’équipe de Viva for Life était présent dès l’aube : " Le premier conteneur a été posé peu avant 8h ". Parce que l'installation d'un studio de verre est déjà un événement, les passant se sont arrêtés quelques instants retardant sans doute le timing de leur emploi du temps pour observer le spectacle de façonnage de la structure avec des conteneurs qui s’emboitent tel un jeu de Lego. Très tôt ce matin, une partie de la grand-place a été mise à niveau afin de sécuriser la structure. Quelques heures plus tard, le cube, avec étage cette année, sera désormais visible. Il restera trois semaines d’intenses aménagements techniques, sanitaires afin que tout soit prêt pour le 17 décembre. La plus longue émission radio en direct Durant 144 h, trois animateurs, enfermés dans un cube de verre, animeront pendant six jours et six nuits, 144 h de radio en direct (à voir aussi sur le web et en télé). Avec les auditeurs, ils vont se battre pour récolter un maximum d’argent pour offrir plus de confort aux petits enfants qui vivent sous le seuil de pauvreté, soit plus de 80 000 en Belgique ! La dernière ligne droite de la 9ème édition de la grande opération de solidarité de VivaCité et de la RTBF débutera le 17 décembre. Le bilan final tombera le 23 décembre en soirée. Un peu plus de 7 millions d’euros ont été récoltés l’an dernier.